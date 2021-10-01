الامارات | »كوفيد-19».. 13 فئة أكثر عرضة للخطر

شكرا لقرائتكم خبر عن »كوفيد-19».. 13 فئة أكثر عرضة للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي 13 فئة تعتبر الأكثر عرضة للخطر من «كوفيد-19»، وتشمل من يعانون:

1. مرض السكري.

2. أمراض القلب الخطرة، مثل نقص التروية القلبية.

3. ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم.

4. أمراض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، بما في ذلك الربو المعتدل أو الشديد.

5. أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

6. مرض الكبد المزمن.

7. مرضى السرطان الذين لايزالون يخضعون للعلاج.

8. المرضى الذين يستخدمون الأدوية البيولوجية أو الأدوية المثبطة للمناعة.

9. المرضى الذين لديهم تاريخ زراعة أعضاء.

10. الأشخاص من أي فئة عمرية ممن يعانون السمنة المفرطة.

11. أي حالة صحية قد تضعف المناعة.

12. أصحاب الهمم.

13. الأشخاص الذين يقيمون في مراكز الرعاية طويلة الأجل.

ونصحت الهيئة هذه الفئات، بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للمحافظة على حياتهم، كذلك المبادرة إلى أخذ التطعيمات التي وفرتها الدولة للوقاية من المرض.

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