الامارات | «الوطني» يستأنف مناقشة سياسة الضمان الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يستأنف مناقشة سياسة الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، ضمن ثلاثة محاور، منها تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

وشارك في الاجتماع كل من الأعضاء: مقررة اللجنة هند حميد العليلي، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الدراسات والتقارير العلمية بشأن مفهوم الضمان الاجتماعي، وأثره في التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي، والاطلاع على خطة عمل اللجنة لبحث الموضوع، والتي تضمنت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالضمان الاجتماعي، لتبادل الآراء والملاحظات، كما سيتم تنظيم حلقات نقاشية.

وأضاف أن أعضاء اللجنة أسهموا بشكل كبير في تقديم خطة بحث شاملة، ومقترحات لمسألة الضمان الاجتماعي، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها الموضوع إلى الخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستحقين التي كفلها لهم القانون في شأن الضمان الاجتماعي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، ضمن ثلاثة محاور، هي تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

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