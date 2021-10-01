الامارات | غلق صالون نسائي ومصادرة مواد تجميلية فاسدة بدبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صالون نسائي ومصادرة مواد تجميلية فاسدة بدبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبا الفجيرة صالوناً تجميلياً مخالفاً لم يلتزم بالاشتراطات الصحية المتبعة، كما صادرت خمسة كيلوغرامات من المواد التجميلية منتهية الصلاحية خلال الشهرين الماضيين، وذلك ضمن آلية محددة تتعامل بها فرق التفتيش البلدي، لضمان تطبيق وتعزيز الإجراءات الاحترازية.

وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية نفذت جولات تفتيشية مكثفة ودورية على مراكز التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر يوليو وحتى أغسطس من العام الجاري، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والتأكد من المواد والأدوات المستخدمة، ومدى صلاحيتها وسلامتها.

وأشار إلى أن الجولات التفتيشية خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن إنذار 15 صالوناً، وتحرير 21 مخالفة لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، تمثلت في عدم وجود بطاقة صحية للعاملين في المنشأة، أو عدم تجديدها، وكذلك مصادرة مواد تجميلية منتهية الصلاحية، إضافة إلى إغلاق صالون لعدم إلزامه بالاشتراطات الصحية، ومصادرة خمسة كيلوغرامات مواد تجميلية منتهية الصلاحية.

وأكد اليماحي أن البلدية لن تتهاون في مخالفة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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