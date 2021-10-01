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الامارات | الضغط العصبي

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إعداد: وجيه السباعي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الضغط العصبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر استشاري طب الأمراض النفسية في مستشفى ريم في أبوظبي، الدكتور تامر متولي، من التعرض للضغوط العصبية التي قد تؤدي بصاحبها إلى أمراض عضوية خطرة، مشيراً إلى أن جائحة «» وتداعياتها أسهمت بشكل كبير في زيادة نسبة المعاناة من الضغوط العصبية، بسبب تأثيرها في العمل والمدارس ونمط الحياة عموماً، كما يعد التوتر والاكتئاب والنظرة غير الطبيعية للأمور الحياتية ضمن مسببات هذه الضغوط.

وللوقاية من الضغط العصبي وتداعياته، نصح متولي بضرورة تقييم المشكلات الحياتية بشكل يضعها في حجمها المناسب، والتعامل مع كل مشكلة على حدة، دون التعامل معها بشكل مجتمع، كذلك على كل فرد أن يعيش يومه دون أن يتحمل عبء الماضي الذي انتهى، أو المستقبل الذي لم يأت بعد، فضلاً عن عدم القسوة على النفس وكثرة عتابها في كل الأمور الصغيرة والكبيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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