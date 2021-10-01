الامارات | إنقاذ طفل تعرض لفشل تنفسي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل تعرض لفشل تنفسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق طبي في دبي، حياة طفل (عامين)، أصيب بفشل في الجهاز التنفسي، إثر تناوله دواء خطأ، كاد يودي بحياته.وأفادت والدة الطفل (حمدان) بأن ابنها كان يعاني آلاماً شديدة، وصعوبة في التنفس، ودخل في إعياء كامل، ونقلته إلى مستشفى بمستشفى الزهراء بدبي، الذي شكّل فريقاً طبياً لإنقاذ حياته.

وقال أخصائي طب الأطفال، الدكتور محمد سليمان: بعد إجراء الفحوص تبين أن حالته حرجة لإصابته بحروق شديدة في الشعب الهوائية.

وقال أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى، الدكتور عمرو الظواهري، «عمل فريق العناية المركزة، ومتخصصو الرعاية الحرجة للأطفال، على إنقاذ الطفل، حيث خضع لخطة علاج باستخدام أحدث التقنيات، وخلال أيام قليلة استعاد عافيته كاملة».

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