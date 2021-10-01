الامارات | شرطة الشارقة تدشّن فحص المركبات في «الرحمانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدشّن فحص المركبات في «الرحمانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أمس، مكتب تسجيل لفحص المركبات بمركز الرحمانية التجاري، بالتعاون مع مركز تسجيل (اينوك)، وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، بحضور مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم خالد الكي، ومدير الفحص الفني الثقيل، الرائد مصبح الطنيجي، ومدير الفحص الفني الخفيف، النقيب أحمد الزري، وعدد من المسؤولين بالشركات المتعاونة.

وأكد الشامسي أن تدشين المكتب يهدف إلى خدمة شريحة واسعة من سكان منطقة الرحمانية لإنجاز معاملاتهم المرورية المتمثلة في فحص المركبات وتسجيلها، كما يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين التي تعزز من جودة الحياة التي تأتي منسجمة مع تطلعات استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

من جانب آخر، بيّن قائد عام شرطة الشارقة الأهمية المثلى للشراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة في الإمارة، لافتاً إلى أنه جارٍ البحث عن مواقع أخرى لتدشين مراكز لفحص المركبات، للوصول إلى المتعاملين، وتقديم الخدمة لهم أينما كانوا، ووفق معايير الجودة.

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