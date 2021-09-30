الامارات | شرطة أبوظبي تفعل مراكز فحص وترخيص السائقين أيام الجمعة والسبت

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفعل مراكز فحص وترخيص السائقين أيام الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي عن البدء بتفعيل نظام العمل في العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت اعتباراً من غد الجمعة كمرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.

وأفاد مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، العقيد محمد البريك العامري، بأن تفعيل العمل في العطلة الرسمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لإسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة تنال رضاهم وثقتهم وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وذكر أنه وفقاً لخطة العمل سيتم التفعيل في مراكز المصفح في أبوظبي والذي سيقدم خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً إلى الثانية يعد الظهر، وفي مدينة العين في مبنى السلامة (أدنوك) والذي سيقدم خدمات ترخيص السائقين وترخيص المركبات يومي الجمعة والسبت من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، فيما يقدم مركز الخدمة وإسعاد المتعاملين بقسم ترخيص السائقين في مزيد خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر.

وفي مدينة الظفرة إدارة ترخيص السائقين والمركبات (مدينة زايد) تقدم خدمات ترخيص المركبات أيام الجمعة من الثانية بعد الظهر ولغاية الثامنة مساءً، وخدمات ترخيص المركبات وخدمات ترخيص السائقين وخدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الظهر.

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