الامارات | شرطة الشارقة تفعّل برنامج تخفيض النقاط المرورية في «الوسطى»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تفعّل برنامج تخفيض النقاط المرورية في «الوسطى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العقيد أحمد جاسم الزعابي، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، الشريك الاستراتيجي، برنامج تأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي في مبنى الإدارة أمس، وذلك لتأهيل وتدريب السائقين المخالفين، والمسجل في حقهم نقاط مرورية. ويستهدف البرنامج خفض النقاط المرورية وإعطاء السائقين فرصة لتفادي سحب رخص القيادة.

وأفاد الزعابي بأن البرنامج تضمن ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)، ويركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة، ويحق للسائق الانتساب للبرنامج مرة واحدة خلال العام، وذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، الرامية إلى إسعاد المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة، والحرص على نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية.

ولفت إلى أن البرنامج يشمل توعية السائقين بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، وتذكيرهم بالمخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات.

وأكد الزعابي على استمرارية جهود شرطة الشارقة في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في كل المجالات الأمنية.

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