الامارات | خط السكة الحديدية يصل إلى «الغويفات» على حدود السعودية في موعده

شكرا لقرائتكم خبر عن خط السكة الحديدية يصل إلى «الغويفات» على حدود السعودية في موعده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الاتحاد للقطارات عن إنجازها الحزمة (أ) من مشروع تنفيذ السكة الحديدية الوطنية في موعدها، موضحة خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي، أن مشروع السكة الحديدية الوطنية سيربط إمارات الدولة، كما سيربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة الغويفات في الغرب والفجيرة في الساحل الشرقي، ليشكل ذلك جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية وحركة النقل التجارية على مستوى العالم.

وتعد الحزمة (أ)، إحدى حزم المرحلة الثانية من المشروع والمكونة من أربع حزم سيتم خلالها تشييد خط السكة على مسافة 605 كيلومترات، لتمتد من مدينة الغويفات حتى إمارة الفجيرة. وتربط الحزمة (أ)، بين الرويس ومدينة الغويفات على حدود السعودية، وذلك على امتداد خط بطول 139 كيلومتراً، والحزمة (ب) تمتد بخط يصل طوله إلى 216 كيلومتراً، ويربط بين منطقة طريف ومنطقة سيح شعيب، بالإضافة إلى حزمة (ج) التي ستوفر خطاً بطول 94 كيلومتراً يربط بين جبل علي والشارقة، وأخيراً الحزمة (د) التي ستربط ميناء الفجيرة بحدود إمارتي دبي والشارقة عبر خط بطول 145 كيلومتراً.

وكانت أعمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية أنجزت الخط الواصل بين شاه وحبشان والرويس، الذي يعمل منذ عام 2016 على امتداد خط بطول 264 كيلومتراً.

وأكدت نائب مدير المشروع، المهندسة خلود المزروعي، أن الشركة اتخذت قرار إنجاز العمل في حزم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد رغم تحديات الإغلاق والإجراءات المقيدة التي فرضتها جائحة «كورونا» على كل دول العالم، مشيرة إلى استمرار العمل في مراحل الحزم الأربعة بشكل متزامن إلى حين الانتهاء من كل الحزم.

وقالت إن إنجاز أعمال الحزمة (أ)، استغرق 21 شهراً، تمكن خلالها فريق العمل من تشييد 220 متراً يومياً.

وعرضت المزروعي أهم الأرقام حول إنجاز الحزمة (أ)، مشيرة إلى قيام فريق العمل الذي يبلغ قوامه 2700 فرد، بنحو 11 مليون ساعة عمل، تم فيها استخدام 1000 من المعدات الخاصة بالبناء ومد قضبان السكك الحديدية، مضيفة أن إنجاز خط الحزمة احتاج 130 ألف متر مكعب من الخرسانة و255 ألف عارضة خرسانية و560 ألف طن من الحصى، وذلك لمد 16.5 ألف طن من قضبان السكك الحديدية.

يذكر أن شركة الاتحاد للقطارات تأسست عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2 بهدف إدارة وتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تربط المراكز الرئيسة للصناعة والإنتاج والمراكز السكانية بنقاط الاستيراد والتصدير في الدولة، كما أنها ستُشكل جزءاً حيوياً من شبكة السكك الحديدية المُخطط إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتم بناء شبكة السكك الحديدية وفقاً للمعايير العالمية، وستعمل على تحسين حركة نقل البضائع والأفراد عبر فتح ممرات تجارية جديدة.

حقائق عن تشغيل قطارات الاتحاد

• تشغيل القطارات يتم باستخدام وقود الديزل، ومصمم ليعمل مستقبلاً على الطاقة الكهربائية.

• تصل سرعة قطار الشحن إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

• نظام الإشارات في الشبكة، النظام الأوروبي «ETCS level 2».

توقيع 3 عقود

قال المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في شركة الاتحاد للقطارات، عمر السبيعي، خلال المؤتمر الصحافي، إن الشركة تمكنت من توقيع ثلاثة عقود مع شركات محلية وعالمية هي: ستيفن روك، وبينونة الغربية، والغرير للحديد، مؤكداً أن حجم العقود الموقعة يمثل 40% من حجم سعة القطارات العاملة على الخط المنجز المعلن عنه.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عدداً من العروض مع شركات أخرى، وأنها بصدد الإعلان قريباً عن توقيع مزيد من الاتفاقات.

إنجاز العمل في حزم المشروع وفق الجدول الزمني رغم تحديات الإغلاق وإجراءات جائحة «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news