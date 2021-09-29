مع بدء العد التنازلي.. معالم محلية وعالمية تضاء بلون «إكسبو 2020»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:15
الإمارات
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مع بدء العدّ التنازلي لـ«إكسبو 2020 دبي»، ستُضاء المعالم الرئيسية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأصفر، بالإضافة إلى لوحات الإعلانات الخاصة بـ«ناسداك» في ساحة «تايمز سكوير في نيويورك»؛ وذلك ابتداءً من هذا المساء، احتفالاً بالأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق حفل الافتتاح الرسمي المرتقب يوم الخميس 30 سبتمبر.
المعالم التي ستضاء باللون الأصفر: دبي برواز دبي برج العرب عين دبي كوكا كولا أرينا البوابة الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي مكتبة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبوظبي المركز الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الاتحاد أرينا قصر الإمارات جسر الشيخ زايد استاد هزاع بن زايد «العين» بلدية أبوظبي جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية «كلايم» للمغامرات الداخلية «جزيرة ياس» الشارقة بيت الحكمة رأس الخيمة بلدية رأس الخيمة متحف رأس الخيمة الوطني دائرة التنمية الاقتصادية غرفة رأس الخيمة دائرة المحاكم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، جامع البدية قلعة الفجيرة بوابة القلعة المركز التجاري النادي البحري مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مبنى بلدية الفجيرة دار القضاء برج الجابر برج الفجيرة عجمان نصب البراقة برج المربعة نيويورك لوحة إعلانات «ناسداك - تايمز سكوير» ويُعد «إكسبو 2020 دبي» أكبر وأهم حدث عالمي يقام بعد جائحة «كورونا»، وسيستمر لمدة ستة أشهر من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.
ويدعو «إكسبو» الزوار من كل أنحاء الأرض للانضمام إلى صنع عالم جديد والمشاركة في رحلة من الإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي