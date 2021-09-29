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مكتوم بن محمد يؤدي اليمين الدستورية أمام محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.


وقال سموه في تغريدة على تويتر "تشرفت اليوم بأداء اليمين الدستورية أمام أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، والمعاهدة بالإخلاص لهذا الوطن ورئيسه والحفاظ على أمنه وسلامته. خدمة الوطن أسمى غاية للإنسان. والإمارات وطن نفخر بأننا منه، ونسعد بخدمته، ونخلص له البذل، وسنبقى لترابه أوفياء ما حيينا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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