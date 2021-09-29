محمد بن حمد الشرقي يزور «الفجيرة للفنون الجميلة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، على أهمية تأهيل شرائح المجتمع في الإمارات وتدريبهم على أنواع الفنون البصرية والموسيقية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز دورهم في المشهد الفني والثقافي المزدهر في الدولة. جاء ذلك خلال زيارة سموه لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وكان في استقباله سعادة علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية. وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي: إن تكثيف البرامج الفنية في الأكاديمية واستقطاب المواهب الواعدة في إمارة الفجيرة خطوة متقدمة على صعيد دعم الفنون كافة. واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على التقارير والمبادرات الفنية التي تنفذها الأكاديمية، وأبرز الخطط المستقبلية، والتي سيتخللها إطلاق العديد من الورش التي تضم الفنون البصرية والموسيقية. كما وجه سموه بتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة المنتسبين في الأكاديمية بشكل أكاديمي وبجودة عالية بما يلبي احتياجاتهم الفنية. من جهته تقدم علي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر للأكاديمية، ليكون منتسبوها إضافة فنية هامة ترفد الساحة الفنية المحلية والعربية والدولية. رافق سمو ولي عهد الفجيرة في الجولة سعادة سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.