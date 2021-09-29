الامارات | شرطة الشارقة تفعل برنامج تخفيض النقاط المرورية في «الوسطى»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تفعل برنامج تخفيض النقاط المرورية في «الوسطى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العقيد أحمد جاسم الزعابي، بالتعاون مع معهد الشارقه للسياقة الشريك الاستراتيجي، برنامج تأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي في مبنى الإدارة أمس، وذلك لتأهيل وتدريب السائقين المخالفين، والمسجل في حقهم نقاط مروريه، ويستهدف البرنامج خفض النقاط المروريه وإعطاء السائقين فرصة لتفادي سحب رخص القيادة.

وأفاد الزعابي بأن البرنامج تضمن ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)، ويركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصه، ويحق للسائق الانتساب للبرنامج مره واحده خلال العام، وذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، الرامية إلى إسعاد المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة، والحرص على نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الانظمة واشتراطات السلامة المرورية.

ولفت إلى أن البرنامج شمل السائقين لتوعيتهم بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الايجابية لديهم، وتذكيرهم بالمخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات.

وأكد الزعابي على استمرارية جهود شرطة الشارقه في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في كل المجالات الأمنية.

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