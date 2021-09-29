عمار النعيمي: عجمان تتطلع إلى مشاركة مثمرة في «إكسبو»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

‎ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الثامنة لعام 2021 اطلع خلالها على استعدادات مشاركة حكومة عجمان في إكسبو 2020 ونتائج دراسة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الالكترونية لعام 2020.

وأكد سموه أن حكومة عجمان تتطلع إلى مشاركة مثمرة في الحدث الأكبر على مستوى المنطقة والعالم لاقتناص الفرص الذهبية والوقوف على التجارب العالمية الملهمة في مجالات الاقتصاد والابتكار والتنمية المستدامة والاستفادة من الأعمال الفريدة والثقافات المختلفة.

واطلع المجلس على أبرز فعاليات إكسبو 2020 وما يشمله من أجنحه وقاعات وخدمات واستعدادات دائرة التشريفات والضيافة بعجمان لتنظيم زيارات القيادات الحكومية والموظفين وعائلاتهم. وأوصى المجلس بضرورة تشجيع المجتمع المحلي على زيارة المعرض للاطلاع على الأفكار المستقبلية والمشاركة في الفعاليات المتميزة، حيث تم تخصيص 17 رحلة يومية لموقع الحدث طيلة المعرض و20 موقفاً للحافلات لتسهيل عملية نقل وفود الأعمال والزوار من عجمان.

كما اطلع المجلس على مشاركة حكومة عجمان في إكسبو 2020 من خلال 11 جهة حكومية ضمن فريق عمل واحد سيكون له 168 مشاركة في الفعاليات واستقبال 39 وفد أعمال و35 لقاء ذا تمثيل عال وإقامة 15 ملتقى وندوة و4 معارض ومؤتمرات وأكثر من 300 لقاء واجتماع مع مختلف رجال الأعمال والشركات العالمية خلال فترة المعرض وستوفر حكومة عجمان منصة تواصل مباشرة للالتقاء بمختلف الوفود والشخصيات وستقدم باقة من البرامج التحفيزية للمستثمرين.

وأكد المجلس أهمية المشاركة في معرض إكسبو 2020 الذي يعد من أكثر الأحداث تأثيراً على الاقتصاد العالمي وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها وتحديد المستهدفات الاقتصادية، واستعرض أعضاء المجلس نتائج دراسة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2020.

تطوير الخدمات

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن المتعامل هو العنصر الرئيس في منظومة تطوير الخدمات والبرامج مما يتطلب مضاعفة الاهتمام بآرائه التي تأتي من منظور واقعي في التقييم الفعلي للخدمات وضرورة توفير قناة تواصل مباشرة مع المتعاملين على مدار الساعة في جميع التطبيقات والبرامج الحكومية للاستجابة لاحتياجات واستفسارات المتعاملين الطارئة.

واعتمد المجلس توصيات الدراسة المتمثلة في تحديد أصحاب العلاقة ومسؤوليات المتابعة والتنفيذ للمبادرات التحسينية والتوسع في الدراسة والعينة المستهدفة لقياس أداء الخدمات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية في إمارة عجمان ورصد فرص التحسين وإعطاء الأولية والتركيز على المبادرات التحسينية التي من شأنها توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية والعمل من دون انقطاع أو توقف وتوفير الإرشادات لإجراء المعاملة إلكترونياً ووضوح ودقة المعلومات عن الخدمات وتسهيل وتيسير إجراء طلب الخدمات الإلكتروني بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات الاتصال بالمتعاملين وتحدثيها باستمرار وتصنيفها حسب باقات الخدمات التي استفاد منها المتعامل وتحديد مجموعة الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية وحجم المعاملات بها لوضع أولويات تطوير وتحسين هذه الخدمات بما يلبي توقعات المتعاملين واحتياجاتهم.

رضا المتعاملين

أظهرت النتائج أن نسبة رضا المتعاملين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية بلغت 82.8% وتلبي 74.5% من الخدمات الإلكترونية احتياجات المتعاملين بشكل كامل. وأشار 82.9% من المتعاملين إلى تحسن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنةً بالسابق و80.3% من المتعاملين يرغبون في استخدام الخدمات الحكومية الالكترونية عند حاجتهم للخدمات مستقبلاً. وأعرب 71.1% من المتعاملين أن خدماتهم توفرت في جهة واحدة فقط فيما أشار 28.9% إلى أنهم احتاجوا إلى أكثر من جهة لاستكمال الخدمة. وبشأن القنوات المستخدمة في إنجاز الخدمات أظهرت النتائج أن 69.8% من المتعاملين استخدموا الموقع الالكتروني للجهة مقدمة الخدمة و43% منهم استخدم التطبيقات الهاتفية وبالنسبة لجوانب التطوير أظهرت النتائج أن 19.9% من المتعاملين يرغبون في إضافة خدمات جديدة فيما يتطلع 59.8% إلى تسهيل الإجراءات.