البواردي والرميثي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري مع المغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه أمس الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وأكد معاليه خلال اللقاء متانة وعمق وتميز العلاقات مع المملكة المغربية الشقيقة القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلاً عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم جهود المملكة المغربية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية.

حمد الرميثي وبلخير الفاروق خلال الاستقبال

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الأخوية مع دولة الإمارات، لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم القضايا العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأشاد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية خلال اللقاء بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيداً بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للمملكة المغربية في مختلف المجالات منوها بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية لدعم جهود المؤسسات في كافة البلدان في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

تنسيق

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ورحب بسعادته واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين. وجاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء والذي يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.