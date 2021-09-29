البواردي يطلع على استراتيجية وبرامج الخدمة الوطنية والاحتياطية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اطلع معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، على استراتيجية وبرامج هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلال زيارته أمس للهيئة، حيث رافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

كما اطلع معاليه خلال عرض عن تاريخ هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على إحصائيات الخدمة البديلة داخل وخارج القوات المسلحة ومشاريع النخبة والمهارات الإلكترونية ومشروع التحول الرقمي والفوائد المتوقعة، فضلاً عن مشاركة مجندي الخدمة الوطنية في معرض «إكسبو 2020» والتعرف على دورات الخدمة الوطنية وبرامج ومناهج التدريب التي يتلقاها المنتسبون لرفع مهاراتهم.

وقام معالي البواردي يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بجولة تفقدية للقيادة التقى خلالها بالموظفين، وشملت زيارة المركز الإعلامي للهيئة، وتوقف عند طابق الاتحاد الذي يوضح بالصور تطور دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971.

وأعرب معاليه عن اعتزازه وتقديره لمجندات الخدمة الوطنية وانضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية، مؤكداً أن تطوع بنات الإمارات للمشاركة في الخدمة الوطنية بدافع ذاتي، يعبر عن عمق المواطنة الصالحة والاستعداد للشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية الوطنية، ويعكس قصة نجاح الإمارات في تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس بناتها وأبنائها الأوفياء.

وأشاد بمستوى مخرجات البرنامج التي تجاوزت العسكري والدفاعي والأمني لتسهم في التنمية الوطنية الشاملة بشقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتقني وبجميع الدفعات التي تخرجت من أبناء وبنات وطننا الذين تم تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم في الدفاع عن وطنهم والحفاظ على سيادته وحماية مكتسباته، إلى جانب دعم المؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة أثناء الأزمات والكوارث.

وثمن معالي محمد بن أحمد البواردي مشاركة نخبة من أبناء الوطن من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في فعاليات «إكسبو 2020 دبي» ليكونوا واجهة مشرفة لدولة الإمارات أمام العالم، مؤكداً أن هذه المشاركة ستكون إضافة نوعية، حيث سيؤدي المجندون مجموعة من المهام المختلفة التي تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم وتضيف إلى رصيدهم المعرفي.