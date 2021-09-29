«اتصالات»: جاهزية تامة لإبهار العالم في إكسبو 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت «اتصالات» جاهزيتها التامة لدعم «إكسبو 2020 دبي» الذي يُعد الحدث الأكبر عالمياً، وذلك بتوفير تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوّار المعرض والمشاركين فيه ليكون الأذكى والأكثر تميزاً في العالم من حيث مستوى الربط الشبكي وسرعة الاتصال.

وبموجب شراكته مع «اتصالات»، أصبح «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبرى تستخدم شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وقد نجح من خلال هذه الريادة الإقليمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية في مواقع الصدارة على صعيد الابتكار والتكنولوجيا وتطور البنى التحتية.

وشهد موقع «إكسبو 2020 دبي» افتتاح جناح «اتصالات» بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين، في خطوة تعكس جاهزية الشركة لمنح زوّار المعرض والمشاركين فيه أفضل خدمات الاتصالات والتجارب الرقمية.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية، «إكسبو 2020 دبي»: «يسرّنا تدشين جناح اتصالات في (إكسبو 2020 دبي)، وجنباً إلى جنب مع اتصالات وشركائنا الآخرين في مجال التكنولوجيا، نحن لا نكتفي بإرساء معايير جديدة من حيث السرعة والاتصال على الصعيد العالمي، بل نضع أيضاً مخططاً للمستقبل، يضم أحدث التقنيات التي ستغير الطريقة التي ندير بها المدن ونحسن بها مستوى الحياة اليومية. ونتطلع إلى فتح أبوابنا للعالم والترحيب بالزوار للاستمتاع بالابتكارات التي ستتيح أسلوب حياة معززة للأجيال المقبلة».

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»: «تعتز اتصالات بدورها المحوري في إثراء (إكسبو 2020 دبي)، الذي يُعد الحدث الأبرز على مستوى العالم، من خلال توفيرها شبكات الجيل الخامس 5G والحلول التقنية الأكثر تطوراً، مما يساهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة. ويتماشى هذا مع جهود (اتصالات) المتواصلة في المساهمة بتعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في الابتكار وحداثة البنية التحتية، انسجاماً مع استراتيجية الشركة المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأضاف: «سيتاح لزوّار (إكسبو 2020 دبي) العديد من التجارب التي سيسطرها التاريخ على امتداد فترة الحدث، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية الحديثة بوساطة أحدث الشبكات التي تم بناؤها خصيصاً لتلبية احتياجات (إكسبو 2020 دبي) والأجنحة المشاركة وكافة الزوّار».

5G

قامت «اتصالات» ببناء شبكة عصرية خاصة لتلبية الاحتياجات الحصرية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وتقديم خدمات الاتصالات إلى ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم طيلة فترة انعقاد الحدث الدولي الممتد لستة أشهر.

ويستمتع زوار الحدث الدولي المرتقب باستخدام شبكة اتصالات موثوقة وآمنة ذات زمن استجابة منخفض للغاية تغطي مساحة 4.38 كيلومتر مربع، وذلك بوساطة تأمين أكثر من 8500 نقطة وصول للهاتف المتحرك و8000 نقطة وصول حديثة لشبكات الواي فاي، وشبكة ألياف ضوئية تمتد إلى 700 كم، وكابلات يصل طولها لأكثر من 800 كم لتأمين شبكات الهاتف المتحرك، وشبكات الـ «الواي فاي» في مختلف أرجاء الموقع والأجنحة، ما يسهم في توفير جودة ومرونة الاتصالات والخدمات الذكية.

وتأتي هذه الاستعدادات لتستكمل الجهود المتواصلة التي تبذلها «اتصالات» في تطوير وتحديث البنية التحتية، ما ساهم في حصولها على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عن عام 2021 وللعام الثاني على التوالي.

وتمتد شبكة الألياف الضوئية لتغطي كل زوايا «إكسبو 2020 دبي»، ما يتيح لزوّاره الاستمتاع بخدمات وتقنيات لا مثيل لها في «الإنترنت» والاتصالات، بحصولهم على أفضل سرعات التنزيل والتحميل للبيانات وجودة الاتصال بـ«الإنترنت».

ويتميز موقع «إكسبو 2020 دبي» بشبكة الألياف الضوئية ذات الجودة، وكثافة الربط العالية بطول 700 كم، وهي أربعة أضعاف المسافة بين دبي وأبوظبي، ما يسهم في توفير خدمات النطاق العريض المتميزة لتأمين حركة البيانات.

ولا شك في أن شبكة الألياف الضوئية هي الشريان الرئيس لخدمات «الإنترنت» في دولة الإمارات التي تتمتع بأعلى معدل انتشار للألياف الضوئية الموصولة للمنازل بنسبة 98.3%، بما يساهم في تحقيق التغطية الواسعة لخدمات «الإنترنت» في الدولة.

الابتكار والتقنية

شهدت معارض «إكسبو» الدولية أبهى نماذج الهندسة المعمارية على مر التاريخ، و«إكسبو 2020 دبي» سيكون الأكثر تميزاً في هذا المجال، وقد حرصت «اتصالات» على أن تواكب هذا التميز المعماري عبر إعادة ابتكار أسلوب بناء ودمج شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية لتتماشى مع الشكل الجمالي للموقع، مع مراعاة تقديم أفضل وأسرع أداء للشبكات.

تجربة لا يمكن نسيانها

تحرص «اتصالات» على المساهمة بشكلٍ رئيس في نجاح «إكسبو» وتزويد زوّاره بأحدث التجارب الرقمية والمبهرة، والتي ستحيي موضوعات الحدث الدولي ليرسي معايير جديدة للنسخ القادمة من الحدث عالمياً.

وعملت «اتصالات ديجيتال» على تصميم الحلول والخدمات التي تلبي مختلف احتياجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركين الدوليين في «إكسبو 2020 دبي»، من حيث ضمان أمن الشبكات وكفاءتها وعملها بسلاسة تامة على مدار فترة انعقاد فعاليات «إكسبو». وتدير وحدة الأعمال في «اتصالات ديجيتال» حلول الاستضافة السحابية للبنية التحتية للمعرض، وتوفر مجموعة من الخدمات المرنة والموثوقة إلى 192 دولة مشاركة في الحدث العالمي.

كما تمكنت «اتصالات ديجيتال» من دمج مجموعة مميزة من الخدمات والحلول الذكية في موقع الحدث، تتضمن خدمة المتابعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مزودة بشبكة الجيل الخامس، وحلول مخصّصة لتوفير الحماية والسلامة.

وتقدم «اتصالات ديجيتال» لزوّار «إكسبو 2020 دبي» تجربة رقمية لا يمكن نسيانها، حيث أصبحت من خلال تعاونها مع شركة «أكسنتشر»، الشريك الرسمي للخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة من فئة شريك أول لـ«إكسبو 2020 دبي»، في خطوة تهدف لتوفير مجموعة من الحلول الرقمية، بما في ذلك الموقع الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي» وتطبيق الهاتف المتحرك، ومنصة التذاكر الخاصة بالشركات والأفراد ومنصة التحكم والأوامر الرئيسية، بما ينسجم مع أهداف الشركة لتزويد الزوّار بالحلول التي توفر أفضل التجارب في مختلف القنوات الرقمية للحدث.