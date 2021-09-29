«الإمارات دبي الوطني» تمنح موظفيها إجازة أسبوع مدفوعة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

بصفتها شريكاً أول رسمياً لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية، تتيح مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لموظفيها إمكانية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع للتطوع في الحدث الأضخم من نوعه.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد كشف الأسبوع الماضي عن رؤيته الطموحة لمستقبل الخدمات المصرفية عبر منطقة مخصصة تمتد على مساحة 3 آلاف قدم مربعة في «شارع الوصل» في إكسبو 2020 دبي.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا اليوم أن يحظى موظفونا بفرصة المساهمة في هذا الحدث التاريخي إلى جانب آلاف المتطوعين الآخرين، وأن ندعمهم لتحقيق هذا الهدف عبر منحهم إجازة مدفوعة الأجر بالكامل للتطوع لمدة أسبوع.