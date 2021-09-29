«غرفة أبوظبي»: إكسبو منصة عالمية للترويج للفرص الاستثمارية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تستعد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020»، رافعة شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.

وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس غرفة أبوظبي، أن الغرفة أكملت جميع استعداداتها للمشاركة القوية في إكسبو دبي 2020، وذلك كونها جزءاً حيوياً من منظومة هذا الحدث الإماراتي الدولي، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أنه سيكون بمثابة ترويج لدولة الإمارات، وفائدته الكبيرة ستعود بالنفع على الدولة وعلى دول الشرق الأوسط عامة.

وأوضح المزروعي أن مشاركة الغرفة في المعرض العالمي، تأتي بهدف تحقيق أهداف غرفة أبوظبي واستراتيجيتها المتمثلة في التعريف ببيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، والاستفادة من الحدث كونه منصة عالمية مباشرة للترويج للفرص الاستثمارية، وإتاحة المجال لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي وأعضاء ومنتسبي الغرفة لتكوين روابط تعاون جديدة مع مجتمعات الأعمال العالمية. مشدداً على أن غرفة أبوظبي ستكون حلقة الوصل التي من خلالها سيتم ربط الأعمال بين القطاع الخاص في الإمارة ونظرائه المشاركين، بما يسهم في خلق شبكات أعمال متميزة، وفرص لتبادل الأفكار والاختراعات مع مختلف بلدان العالم.

من جانبه قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، إن إكسبو 2020 سيشكل حدثاً استثنائياً في دولة الإمارات حيث سيجمع تحت مظلته أهم الأفكار والعقول في شتى المجالات ومن مختلف دول العالم، لرسم خريطة طريق نحو التنمية المستدامة ومستقبل زاهر.

لافتاً إلى أن مشاركة غرفة أبوظبي تؤكد دورها المؤثر والفاعل في دعم قطاع الأعمال، وتنظيم شؤونه وربطه مع الفعاليات الاقتصادية، والتي تسهم في عرض المزايا التنافسية التي توفرها بيئة أعمال إمارة أبوظبي، ورصد فرص التجارة والاستثمار المجدية للشركات المحلية.

وأكد المهيري أن الغرفة ستقوم من خلال مكتبها التمثيلي ضمن مكاتب اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وخلال فترة الحدث الممتدة لستة أشهر، بتنظيم فعاليات اقتصادية دورية، كما ستتابع الأحداث الاقتصادية التي تنظم من قبل كافة الدول المشاركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تستعرضها الدول المشاركة، وتعميمها على الأعضاء بشكل دوري. منوهاً إلى أن غرفة أبوظبي ستركز البحث عن شركاء دوليين جدد من الجهات المختصة لتعزيز قنوات التجارة مع دول العالم.

وأوضح مدير عام غرفة أبوظبي أن مكتب الغرفة في إكسبو 2020، سيقوم بتنظيم لقاءات أعمال، من حيث ربط أعضاء غرفة أبوظبي ونظرائهم المشاركين في المعرض من خلال البرنامج الخاص بمركز ربط الأعمال، وعقد لقاءات مع مسؤولي أجنحة الدول المشاركة لمعرفة جدول الوفود الزائرة ولتسهيل عملية ربطهم بأعضاء الغرفة، وربط أعضاء الغرفة مع المشاركين من القطاعات الاقتصادية والدول التي يرغبون بحث سبل التعاون معها، حيث تم توفير رابط تسجيل إلكتروني خاص، والذي سيتم تعميمه على جميع الأعضاء لمعرفة احتياجات أعمالهم، كما سيتم عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء اقتصاديين لدول جديدة، وغيرها الكثير من الفعاليات.