الامارات | القوارب الإسعافية في دبي متأهبة للتعامل مع أصعب الحالات

شكرا لقرائتكم خبر عن القوارب الإسعافية في دبي متأهبة للتعامل مع أصعب الحالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أن المؤسسة أطلقت مبادرة «آمنون حيث أنتم»، تستهدف توزيع حقائب إسعافات أولية على مرتادي الشواطئ وأصحاب القوارب واليخوت، بهدف طمأنتهم أن فرق الإسعاف موجودة حيثما كانوا، ورجال الإسعاف متأهبون في البر والجو والبحر، موضحاً أن القوارب الإسعافية متأهبة، وطاقم الإسعاف البحري مؤهل للتعامل مع أصعب الحالات وفي أقسى الظروف، لتقديم خدمات الإسعاف الطارئ وعلاج المرضى والمصابين والغرقى على المسطحات المائية، وتفادي تفاقم حالاتهم وعلاجهم في موقع الحادث، ورعايتهم ونقلهم إلى المستشفى إذا لزم الأمر.

وكانت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نظمت مبادرة توعية مجتمعية بالتنسيق مع «p&o»، و«دبي القابضة»، تحت عنوان «آمنون حيث أنتم»، استهدفت اليخوت ومرتادي الشاطئ في منطقة القناة المائية، حيث قام طاقم الإسعاف البحري والمستجيب البحري السريع بتوزيع حقائب للإسعافات الأولية على مرتادي الشواطئ وأصحاب القوارب واليخوت والجمهور.

وأفادت «إسعاف دبي» بأن المبادرة تأتي من منطلق حرصها على توعية الجمهور بإجراءات الوقاية والرعاية الأولية، وأهمية التعامل مع الحالات الطارئة.

من جهته، قال رئيس شعبة إسعاف الموانئ، زيد المعمري، إنه توجد خطة لتنفيذ مبادرات عدة تستهدف رواد البحر والشواطئ، لتعريفهم بخدمات المؤسسة وتوعيتهم بأهمية وجود حقائب الإسعافات الأولية في اليخوت والقوارب البحرية، وضرورة إلمامهم ببعض مهارات الإسعافات الأولية، إلى جانب طريقة طلب الإسعاف في حال وجود حالة طارئة، وضرورة معرفتهم بتطبيق SOS التابع للمؤسسة، موضحاً أنه تطبيق يوفر خدمة طلب الإسعاف بلمسة زر، وكذلك يحوي جميع خدمات المؤسسة.

وأكد المعمري أن التطبيق أسهم في رفع سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، وحث الجمهور على ضرورة تحميله واستخدامه.

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دشنت قاربها الأول، في مارس 2019، في إطار استعداداتها لـ«إكسبو 2020»، والاستجابة السريعة، وتقديم خدمات الإسعاف الطارئ، وعلاج المرضى والمصابين والغرقى في المسطحات المائية، وتفادي تفاقم حالاتهم بمساعدة فرق الإنقاذ والمدربين وعلاجهم في موقع الحادث ورعايتهم، ومن ثم نقلهم إلى المستشفى إذا لزم الأمر، وتعامل الإسعاف البحري مع 303 بلاغات منذ إطلاقه و314 حالة طارئة وعادية.

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