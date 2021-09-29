الامارات | الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بمقام قاضٍ أو عضو نيابة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بمقام قاضٍ أو عضو نيابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت النيابة العامة للدولة أن الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بمقام قاضٍ أو عضو نيابة عامة.

وأوضحت النيابة العامة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 262 من قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلّ بإحدى طرق العلانية بمقام قاضٍ أو أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news