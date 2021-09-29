الامارات | على مكتب المسؤول

شكرا لقرائتكم خبر عن على مكتب المسؤول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة الشارقة

نعاني نحن مرتادي شارع البداير - المدام في الشارقة استعراض فئة من الشباب بالمركبات و«التفحيط»، على الجسر الواقع بين البداير وشعبية الرفادة، حيث تكثر هذه الاستعراضات في الفترة المسائية، وفي وقت الإجازة الأسبوعية، ما يشكّل خطراً على حياتهم والآخرين، لذا نناشد المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في هذا الأمر. (أبوراشد)

شرطة أبوظبي

نطالب المسؤولين في شرطة أبوظبي بالنظر في قيادة بعض السائقين مركباتهم على طريق أبوظبي - العين بسرعات عالية وتهور، حيث إن البعض يسير بين أجهزة الرادار بسرعة كبيرة، وعند الاقتراب منها يخفف السرعة، ما يشكّل خطراً على حياته وحياة الآخرين، وتكثر هذه التصرفات في نهاية الأسبوع. (أبوعلي)

المستشفيات الخاصة

نشكو نحن سكان بعض إمارات الدولة ارتفاع أسعار فحص «بي سي آر» للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث إن بعض المراكز والمستشفيات الخاصة تطلب 150 درهماً، ونتمنى أن يكون السعر أسوة بالمراكز الصحية في الدولة، التي حددت 50 درهماً رسم إجراء الفحص واعتمدته، لذا نناشد المسؤولين في هذه المستشفيات الخاصة النظر في هذا الأمر. (أبوطارق)

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