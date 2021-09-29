الامارات | 277 إصابة جديدة بـ «كورونا» وعدم تسجيل أي حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 277 إصابة جديدة بـ «كورونا» وعدم تسجيل أي حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 330 ألفاً و693 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 277 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مع تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2094 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 329 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 727 ألفاً و845 حالة.

وأعلنت عن تقديم 50 ألفاً و560 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 19 مليوناً و963 ألفاً و359 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 201.85 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news