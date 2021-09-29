الامارات | مستثمر يُفاجأ بـ 4 خطوط هاتفية باسمه

شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر يُفاجأ بـ 4 خطوط هاتفية باسمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس وإبعاد بائع لدى إحدى شركات تزويد الخدمة لمؤسسة الاتصالات، وقام بتصوير بطاقة هوية مستثمر (آسيوي)، واستخدمها من دون علم الأخير في استخراج أربعة خطوط هاتفية مسجلة باسم صاحب البطاقة، بل إنه بصم مكانه في خانة الطلبات الإلكترونية، ومنح تلك الخطوط لأشخاص آخرين، الأمر الذي صدم المجني عليه بعد اكتشاف الأمر بالمصادفة.

وقال المجني عليه (62 عاماً) إنه كان يراجع إحدى شركتَي الاتصالات في الدولة، وأخبره الموظف بأن لديه أربع شرائح اتصال مسجلة باسمه، وجميعها مرتبطة ببطاقة هويته، وأن إحداها مفعلة في النظام، فيما الأرقام الثلاثة الأخرى لم يتم تفعيلها.

وأضاف أن الموظف بادر إلى الاتصال بالرقم الذي تم تفعيله، وردّ عليه أحد الأشخاص وذكر أن الرقم مسجل باسم المجني عليه لكنه يستخدمه، فحرر الأخير شكوى لدى شركة الاتصالات التي ألغت الخطوط الأربعة، كم تم تزويده من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بالمستندات التي استخدمت في استخراج الشرائح، وحرر بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة المختص.

وأشار إلى أنه اكتشف، بالتدقيق على المستندات، أن الجريمة بدأت حين تعامل مع أحد محال الهواتف المحمولة للحصول على شريحة وباقة هاتفية مقابل مبلغ شهري، ولم يتم تفعيل هذه الباقة فقام بإلغائها، لافتاً إلى أنه لم يسلم بطاقة هويته لأي شخص، لكن المتهم قام بتصويرها. وأوضح المجني عليه (مستثمر آسيوي) أنه اكتشف، لاحقاً، أن صورة بطاقة هويته استخدمت من قبل المتهم في استخراج هذه الشرائح باسمه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية عبارة عن طلبات الحصول على شرائح الاتصالات، واستعمالها رغم علمه بتزويره، وحصوله على خدمات عن طريق الاحتيال وانتحال صفة الغير، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وحبسه.

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