الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «إكسبو»

تسابق وسائل الإعلام المحلية من صحف ومحطات إذاعية وتلفزيونية الزمن، للانتهاء من الترتيبات اللازمة لتغطية فعاليات «إكسبو 2020»، وحشد بعضها فرقاً ميدانية بالعشرات، حيث ينتظر أن يشهد الحدث العالمي طيفاً واسعاً من الأحداث والفعاليات الثقافية والاقتصادية المتنوّعة، لتشكل مادة دسمة للإعلام.

وجبات

اشتكى مسافرون تدني مستوى جودة الوجبات الساخنة التي تقدمها بعض شركات الطيران المحلية، معربين عن استغرابهم من وجود اختلاف في مستوى جودة الوجبات المقدمة على متن الطائرة، تبعاً لوجهة السفر!

استبدال

طالب مستهلكون بضرورة إلزام باعة الأجهزة الإلكترونية استبدال المنتجات المعيبة خلال الأسبوع الأول من الاستخدام، بدلاً من قضاء فترة طويلة للتعامل مع الوكيل، الذي عادة ما يستغرق وقتاً لإصلاح المنتج أو استبداله.

هواتف

أعرب قرّاء عن انزعاجهم من تزايد ظاهرة انشغال السائقين بهواتفهم أثناء قيادة المركبات، خصوصاً في الطرق السريعة، وقالوا إن بعض هؤلاء لا يشعرون بأنفسهم وهم يسيرون بسرعة متدنية، فيما تنحرف مركباتهم يساراً ويميناً، غير آبهين لحجز من خلفهم من بقية مستخدمي الطريق.

بنوك

اشتكى متعاملون مع بنوك وطنية، صعوبة التواصل مع الموظفين، سواء للاستفسار أو لتقديم شكاوى، مع التوسع في استخدام ما يسمى المساعد الافتراضي. وقالوا إن هذه الطريقة ليست عملية، إذ يصعب التحاور مع هذا النوع من الردود الآلية المبرمجة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551مرفقاً بصورة حال توافرها.

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