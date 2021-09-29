الامارات | «أسباير» تستضيف «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسباير» تستضيف «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «أسباير»، ذراع إدارة برامج التكنولوجيا التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الهيئة البحثية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بأبوظبي، عزمها استضافة مسابقة «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات» في إمارة أبوظبي في شهر يونيو 2023.

وستركز النسخة المقبلة التي ستقام تحت عنوان «تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية» على الحلول المناسبة لقضايا الأمن البحري العالمية مثل القرصنة، والتهريب، والصيد غير القانوني. وستكون المسابقة مفتوحة للجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمبتكرين الأفراد من جميع أنحاء العالم. وتسعى المسابقة التي تُعقد كل عامين وتفوق قيمة جوائزها ثلاثة ملايين دولار، إلى تعزيز مكانتها بين كبرى المسابقات العالمية من نوعها وأكثرها تحدياً للمشاركين، فضلاً عن كونها من المسابقات المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

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