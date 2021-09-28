الامارات | تضرر 55 مركبة بحريق في دبي.. ولا خسائر بشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 55 مركبة بحريق في دبي.. ولا خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق، أمس، في معرض سيارات بمنطقة رأس الخور في دبي، وامتدت النيران إلى ثمانية معارض أخرى، مسببة أضراراً لـ55 مركبة في المعارض الثمانية، ونجحت فِرَق تابعة لأربعة مراكز دفاع مدني بدبي في السيطرة على الحادث خلال نحو 38 دقيقة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً، قال المتحدث عن «الدفاع المدني» في دبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 5:28 من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث حريق بمعرض سيارات في منطقة رأس الخور، لافتاً إلى أن مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا تحرك على الفور مستجيباً أول وجهة اختصاص، ووصلت فِرَق الإنقاذ والإطفاء بعد ست دقائق من تلقي البلاغ.

وأضاف أنه بالوصول إلى موقع الحادث تبيّن أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فِرَق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق، وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية.

وأشار إلى أن القائد الميداني لفرق الإطفاء أفاد، بعد نحو نصف ساعة من عمليات المكافحة، بأن هناك حاجة إلى دعم إضافي، فتمّ على الفور تحريك مركزَي بورسعيد والقصيص لتنفيذ عمليات المساندة في عملية مكافحة الحريق، وتابع أن جهود المكافحة استمرت نحو 38 دقيقة من لحظة الوصول، إلى أن أعلن قائد الفريق أن الحادث تحت السيطرة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار في 55 سيارة من إجمالي ثمانية معارض طالتها النيران، مشيراً إلى أن فِرَق العمل باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من مكافحة النيران، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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