الامارات | %83 من إجمالي سكان الدولة حصلوا على جرعتَي تطعيم «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من إجمالي سكان الدولة حصلوا على جرعتَي تطعيم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في الدولة، وصول نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 93.71%، في حين أن نسبة متلقي جرعتَي لقاح كانت 83.03% من إجمالي السكان.

وشددت على أهمية تحري دقة الأخبار التي يتم نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة في الدولة، حتى لا يقع الشخص تحت طائلة المساءلات القانونية.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري: «يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية، من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 93.71%، في حين أن نسبة متلقي جرعتَي لقاح كانت 83.03% من إجمالي السكان، ولاتزال الإمارات في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات «كوفيد-19»، وفقاً لموقع Our World in Data، مشيداً بدور القطاع الصحي، خلال الفترة الماضية، الذي عزز من جهوده لتوفير كل الإمكانات والموارد لضمان صحة وسلامة المجتمع، حتى بتنا نقترب من 20 مليون جرعة بمعدل توزيع الجرعات 201.85 لكل 100 شخص.

وأضاف: «نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية جديدة، وأصبحنا على مسافة يومين من افتتاح أضخم حدث على المستوى العالمي (إكسبو 2020 دبي)، بجانب الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية التي ستقام على أرض الدولة، نهنئ دولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا الإنجاز العظيم، الأمر الذي يدل على مدى جاهزية الدولة لاستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية، مع تبنيها أفضل الممارسات التي تعزز الصحة العامة».

وأكد أن الإمارات تنتهج الشفافية والنزاهة لتوفير كل المعلومات عبر المنصات الرسمية، من أبرزها الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، والوسائل الإعلامية الرسمية.

وحذر العامري من أن نشر الشائعات والمعلومات المضللة سلوك غير مقبول، الأمر الذي قد يؤثر في جهود الدولة بمرحلة التعافي في مختلف القطاعات، وأهاب بالجمهور أهمية تحري دقة الأخبار التي يتم نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة في الدولة، حتى لا يقع الشخص تحت طائلة المساءلات القانونية.

وشدد العامري على حرص القطاع الصحي على توفير مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تتسم بأمانها وسلامتها على جميع الفئات المستهدفة من المجتمع.

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