الامارات | إيقاف جرعة التطعيم الرابعة من لقاح «كوفيد- 19»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جرعة التطعيم الرابعة من لقاح «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، عدم وجود أي ضرورة للحصول على جرعة رابعة من لقاح «كوفيد- 19»، سواء كانت الجرعات الثلاث من لقاح سينوفارم، أو كانت الجرعتين الأولى والثانية «سينوفارم»، والجرعة الثالثة من لقاح «فايزر»، مشيرة إلى أنه تم إيقاف مواعيد الجرعة الداعمة الثانية في حال تغيير اللقاح.

وتفصيلاً، أوضحت الحوسني، خلال مشاركتها في المنتدى الدولي «أطر قانونية لبيئة معززة للاستثمار في القطاع الصحي والتطبيب عن بعد بدولة الإمارات» الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، أن كثير من الأفراد حصلوا على جرعتي تطعيم «كوفيد- 19»، خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري حيث كان اللقاح الرئيس المتوفر وقتها لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أن الهدف من اللقاحات هو تكوين أجسام مناعية داخل جسم الانسان لمقاومة المرض، وأظهرت الدراسات العلمية أن الاجسام المناعية التي كونها اللقاح تضعف، لدرجة أنه بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية قد تكون الاجسام المناعية قليلة وغير كافية للوقاية من المرض ومن هنا كانت التوصية بإعطاء الجرعة الداعمة، أو ما يطلق عليها بعض فئات المجتمع الجرعة الثالثة.

وقالت أن هذه الجرعة ضرورية لجميع فئات المجتمع، حيث يكون موعدها عقب ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية إذا كان الشخص أكبر من 60 سنة أو يعاني أمراض مزمنة، من المفضل أن يأخذ الجرعة في هذا التوقيت، فيما تكون بعد ستة أشهر على الجرعة الثانية لباقي الأفراد وذلك لتعديل ورفع نسبة الأجسام المناعية في جسم الانسان لمقاومة المرض.

وأضافت الحوسني أنه «حتى الأن لا يوجد جرعات أخرى بعد الجرعة الثالثة، وهناك بعض الأشخاص يقترحون عقب حصولهم على جرعتين من لقاح سينوفارم أخذ الجرعة الثالثة والرابعة، ونحن لا ننصح بالجرعة الرابعة، لأن الجرعة الداعمة جرعة واحدة سواء كانت من نفس التطعيم أو من تطعيم آخر».

وتابعت أنه في حال حصل الشخص على جرعتين من لقاح سينوفارم، يمكنه الحصول على الجرعة الثالثة من نفس اللقاح أو أن يأخذ الجرعة الثالثة من لقاح فايز، مشددة على أن جميع الخيارات موجودة وآمنة ولكن جرعة واحدة داعمة تعتبر كافية ولا يوجد حاجة لأخذ جرعة إضافية بعد الجرعة الثالثة، خصوصاً أن ذلك هو المطبق عالمياً، وقد يكون إقرار جرعة جديدة بعد ستة أشهر أو سنة، حيث لا يزال هذا الموضوع قيد البحث والدراسة، ولم تخرج دراسة تؤكد الحاجة لجرعات دائمة.

وأشارت إلى «وجود خطورة في حال أخذ (4 أو 5) لقاحات وقد يعرض الشخص نفسه للخطر بهذا الأمر، فإذا كانت احتمالية خطورة أخذ نوعين من اللقاح نسبتها 1%، فإن احتمالية الخطورة تزيد مع زيادة أعداد التطعيمات، لذا يجب أن يكون التطعيم لغرض طبي، وليس لأي أمر آخر، حتى لا نعرض أنفسنا للخطر أو للمضاعفات».

وأكدت أنه تم إيقاف مواعيد الجرعة الداعمة الثانية في حال تغيير اللقاح، وفي حال كان أي شخص قد حصل على موعد فإن الطبيب ملزم بأن يشرح للشخص عدم وجود حاجة لأخذ جرعة رابعة من التطعيم، وفي حال لم يشرح الطبيب هذا الأمر يكون قد قصر في تأدية واجبه.

ولفتت إلى أن التوقيع على إقرار تحمل المسؤولية عند أخذ اللقاح يعتبر جانب قانوني موجود في جميع التطعيمات، حيث أن الهدف الرئيس من الإقرار التأكيد على موافقة الحصول على اللقاح، ولكن هذا الإقرار لا يحمل الشخص جميع المسؤولية عن أخذ اللقاح في حال حدوث مضاعفات،

هناك مسؤولية على الشركة المصنعة للقاح، والجهة التي رخصت اللقاح.

وقالت الحوسني إنه خلال جائحة «كوفيد- 19»، تم توضيح بعض الجوانب القانونية، وخلال الاستخدام الطارئ للدواء تم توضيح أن هذا استخدام طارئ لتوفير المعلومة الحقيقية للشخص من أن هناك فرق بين الاستخدام الطارئ والاستخدام الكامل للدواء، وتم هذا أيضاً مع بداية توفير الجرعة الداعمة حيث لم يكن هناك دراسات كافية لها فتم ذكر ذلك في الإقرار الطبي لتوضيح الأمر.

وأضافت أن أنواع الإقرارات تختلف بحسب الحالة، فيوجد إقرار خاص بتغير نوع اللقاح في الجرعة الداعمة، حيث يشير إلى أن الشخص تم إعطائه خيار اخذ الجرعة الثالثة من نفس اللقاح، أو من لقاح مختلف، كما يوجد إقرار خاص بالأشخاص الذين يصرون على أخذ جرعة رابعة من اللقاح ففي هذه الحالات يُعد إعطاء الجرعة إضافية في عدم وجود دليل طبي واضح، أو إثبات لفاعلية وسلامة هذه الممارسة، على مسؤولية الشخص نفسه ويوقع على إقرار بأنه يتحمل مسؤولية قرار اخذ الجرعة الرابعة. وأكدت أن التجارب السريرية تعد ممارسات عالمية، تتم لتحديد دقة وفعالية أي دواء، ويتم اختيار المشاركين ضمن مجموعتين على الأقل الأولى تحصل على الدواء الفعلي، والثانية تحصل على الدواء الوهمي، والذي يعد نفس شكل الدواء، لكن لا يوجد به أي محتوى، وذلك لدراسة التأثير الفعلي للدواء مقابل التأثير النفسي، حيث ترتفع المناعة بشكل طبيعي عندما يعتقد الشخص بأنه حصل على الدواء، الهدف من ذلك التفريق بين الأثر الحقيقي للدواء والأثر النفسي الذي يتكون نتيجة اعتقاد الشخص بحصوله على الدواء، ومقارنة المناعة لدى كل مجموعة.

وقالت إنه خلال التجارب السريرية لا يتم إخبار الطبيب أو الشخص المشارك بمحتوى الدواء الذي أخذه ولكن يحصل الشخص على شهادة حاصل على التطعيم، وفي نهاية الدراسة يتم أخبارهم ويتم إعطاء الأشخاص الحاصلين على اللقاح الوهمي الجرعات اللازمة لهم من اللقاحات، مشيرة إلى أنه يتم حالياً التواصل مع الأشخاص المشاركين في الدراسة السريرية لتوضيح نوعية ومحتوى المكون الذي أخذوه خلال فترة الدراسة.

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