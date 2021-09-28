طاهر العامري: الإمارات في صدارة الدول الأكثر تطعيماً ضد "كورونا"

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:46
الإمارات
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أكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الإمارات لا تزال في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيدـ 19.
وقال عبر «تويتر»، «لا تزال دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد ـ19، وفقاً لموقع Our World in Data وكما تم الإعلان عنه في الإحاطة السابقة».
وأضاف العامري «نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية جديدة، وعلى مسافة يومين لافتتاح أضخم حدث عالمي، اكسبو2020. نهنئ الإمارات قيادة وشعباً لهذا الإنجاز العظيم، مايدل على جاهزية الدولة لاستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية، بأفضل الممارسات التي تعزز الصحة العامة».
المصدر: وام