الامارات | حريق يطول 8 معارض سيارات ويسبب أضراراً بـ 55 مركبة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يطول 8 معارض سيارات ويسبب أضراراً بـ 55 مركبة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في معرض سيارات بمنطقة رأس الخور، حيث امتدت النيران إلى ثمانية معارض، متسببة بأضرار في 55 مركبة من إجمالي 8 معارض، قبل أن تسيطر فرق تابعة أربع مراكز دفاع مدني على الحادث خلال حوالي 38 دقيقة.

وتفصيلاً، قال المتحدث عن الدفاع المدني إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً حوالي الساعة 5:28 من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة راس الخور، ولفت إلى أن مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا تحرك على الفور كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت فرق الإنقاذ والإطفاء بعد ستة من تلقي البلاغ.

وأضاف أنه بالوصول إلى الموقع، تبين أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية.

وأشار إلى أن القائد الميداني لفرق الإطفاء أفاد بعد حوالي نصف ساعة من عمليات المكافحة بأن هناك حاجة إلى دعم إضافي، فتم على الفور تحريك مركزي بورسعيد والقصيص لتنفيذ عمليات المساندة.

وتابع أن جهود المكافحة استمرت نحو 38 دقيقة من لحظة الوصول إلى أن أعلن قائد الفريق بأن الحادث تحت السيطرة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار في 55 سيارة، من إجمالي ثمانية معارض طالتها النيران، مشيراً إلى أن فرق العمل باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من مكافحة النيران، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث.

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