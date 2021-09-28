محمد بن راشد يعتمد تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي تخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين بإمارة دبي، ورفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع الجهود المكثفة والحثيثة لاستكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مشاريع الإسكان والبنية التحتية الاجتماعية أولوية حكومية، لافتاً سموه بالقول: «مشاريع الإسكان ستأخذ في الاعتبار كل احتياجات الفرد والأسرة لخلق بيئة تتوافر فيها كل العناصر التي تعزز الاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي»، مؤكداً سموه: «المشاريع مستمرة.. والعمل لن يتوقف.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي غاية العمل الحكومي». وقال سموه عبر «تويتر»: «اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم .. ووجهنا بالبدء الفوري لمباشرة تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم.. كما ذكرنا سابقاً سأتابع مع حمدان ومكتوم سياسة الإسكان بنفسي خلال الفترة القادمة».

حمدان بن محمد

من جهته، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «نسعى إلى تعزيز منظومة الرفاه المجتمعي من كل النواحي.. وكل ما نملك من موارد وإمكانات نضعها في خدمة المجتمع».

وأضاف سموه: «توفير احتياجات المواطنين السكنية للعشرين سنة المقبلة تستلزم تخطيطاً مستداماً، والاستغلال الأمثل للأراضي ومراعاة النمو السكاني بما يكفل تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040».

إلى ذلك، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن «وضع خطة إسكان متكاملة في إمارة دبي تغطي العشرين عاماً المقبلة يعكس رؤية بعيدة المدى مبنية على رصد احتياجات الأسرة الإماراتية وتلبية تطلعاتها»، مشيراً سموه إلى أن «تعزيز جودة الحياة مرهون بجودة العمران والخدمات.. وتوفير الاستقرار الاجتماعي والأمان المعيشي للمواطنين له الأولوية المطلقة في مشاريعنا التنموية».

وستشمل مناطق إسكان المواطنين توفير متطلبات جودة الحياة، بما في ذلك المساحات الخضراء، والمرافق والخدمات، بالإضافة إلى طرح حزمة من الحلول والخيارات لتنفيذ المشاريع الإسكانية بما يساهم في خفض تكاليف البناء على المواطنين.

مكتوم بن محمد

خطة دبي الحضرية

وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعماً للجهود الحثيثة لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، ضمن خطة دبي الحضرية 2040 لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بما يكفل تحقيق الاستقرار الأسري وضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

وترسم خطة دبي الحضرية 2040 خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، حيث تتضمن الخطة مخططاً هيكلياً استراتيجياً للإمارة للعشرين عاماً القادمة، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي. وتشمل أهداف الخطة تركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، إلى جانب توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المحافظة على المميزات الطبيعية والمبنية، وحماية التراث الثقافي والعمراني، وتطبيق التشريعات والحوكمة التخطيطية. وسوف توفر الخطة الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة تشمل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية إضافة إلى إعادة إسكان المواطنين في المناطق القديمة لتعزيز ارتباطهم بتلك المناطق.

وتستهدف خطة دبي الحضرية بحلول عام 2040 مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، والاهتمام بالمحميات والمناطق الريفية الطبيعية التي تشكل 60 % من مساحة الإمارة، علاوة على إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط مناطق الخدمات، والمناطق السكنية، وأماكن العمل، وتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، بالإضافة إلى مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية والاقتصادية، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية.

ميزانية إسكانية تاريخية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، موجهاً سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف بدايةً من العام الجاري، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربعة، تكفي لسدّ احتياجات المواطنين لعشرين عاماً.

مطر الطاير

مطر الطاير: تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن، ورفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم، يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتسريع بناء المنازل، وتخفيف الأعباء المالية على الشباب، وتمكينهم من التخطيط الأفضل لمستقبل حياتهم. وقال معاليه: «القيادة الرشيدة تضع سعادة المواطنين واستقرارهم وراحتهم، على قمة أولوياتها، وتسخر كافة الإمكانيات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، عبر توفير مناطق سكنية ذات بنية تحتية متكاملة، والمسكن الملائم لتعزيز استقرار الأسر وضمان أمنها الاجتماعي».

وأوضح أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً) تمثل نهج عمل اللجنة العليا للتخطيط الحضري، وفي هذا السياق ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع أوامر سموه، موضع التنفيذ.

عمر بوشهاب

عمر بوشهاب: انعكاسات إيجابية كبيرة

ثمّن عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع قيمة القرض السكني للمواطنين إلى مليون درهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص سموه على إقرار كافة الضمانات التي تكفل للمواطن وأسرته كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي، في حين يأتي المسكن الملائم الذي يضمن للأسرة الإماراتية الحياة الكريمة، في مقدمة الأولويات التي يوليها سموه جل اهتمامه، وهو ما يتضح في توجيهات سموه برفع قيمة القرض السكني لتمكين المستحقين من الحصول على المسكن الملائم الذي يفي بمتطلباتهم وبما يصبون إليه من مختلف أوجه السكينة والراحة.

وقال بوشهاب: إن إمارة دبي تمضي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في توفير أسس الحياة الكريمة، وفي مقدمتها السكن الملائم، وهو ما يتضح في أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي وضعت توفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية في صدارة الغايات التي تشكل جوهر ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عاماً المقبلة.