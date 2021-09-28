ولي عهد أم القيوين يزور «أبوظبي للصيد والفروسية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، فعاليات الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021) الذي انطلق أمس برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة. وقام سموه خلال الزيارة بجولة في أقسام وأجنحة أسلحة الصيد، واطلع على آخر التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب جناح شركة بينونة الإماراتية للمعدات العسكرية والصيد. واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح من سعيد الغفلي، المدير التنفيذي لشركة بينونة الإماراتية، حول أحدث المنتجات المعروضة في مجال أسلحة الصيد. وأبدى سموه إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه معرض الصيد والفروسية في دورته الحالية 2021، وأشاد بمحتويات الأجنحة المشاركة على المستويين المحلي والعالمي.