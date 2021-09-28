مركز شرطة ذكي «SPS» و3 مراكز «ووك إن» للزائرين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية مع مكتب «إكسبو 2020 دبي»، والخاصة بتشغيل مركز شرطة ذكي «SPS» وثلاثة مراكز ذكية من نوع «ووك إن» في المعرض، والتي ستوفر جميعها كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري إلى زوار «إكسبو 2020 دبي» من مختلف دولة العالم.

ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وعن طرف مكتب «إكسبو 2020 دبي»، علي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن «إكسبو 2020 دبي»، بحضور ضباط شرطة دبي وموظفي الطرفين.

وأضاف اللواء علي غانم أن مركز الشرطة الذكية «SPS» والثلاثة مراكز ذكية من نوع «ووك إن» ستوفر إلى زوار المعرض باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة، في إطار الحرص على إسعاد المجتمع.

وأكد علي خليفة الغيص أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود المشتركة والتنسيق العالي مع شرطة دبي، بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في توفير أرقى الخدمات لزوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، مبيناً أن شرطة دبي تلعب دوراً أساسياً في قطاع أمن إكسبو، وأن هناك تنسيقاً عالياً مع مكتب «إكسبو 2020 دبي» عبر الاستعانة بالخبرات الشرطية والدعم المستمر للعمل كفريق واحد.

يشار إلى أن مركز الشرطة الذكي «SPS» يوفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي، ودون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعاملين التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته حول البلاغ.