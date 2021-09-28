«جمارك دبي» 12.6ألف طن بضائع لـ «إكسبو»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

مع الاقتراب من انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة 191 بلداً إلى جانب شركات ومنظمات دولية ومؤسسات أكاديمية، أفادت جمارك دبي، أنها أنجزت 1432 بياناً جمركياً خاصاً ببضائع «إكسبو»، وبلغت كمية البضائع التي تم تخليصها للمعرض 12.6 ألف طن بقيمة أكثر من 948 مليون درهم.

وكشفت جمارك دبي عن التسهيلات والمميزات الجمركية التي تقدمها للمشاركين، وزوار المعرض، ومنها توفير جميع خدمات جمارك دبي عبر منصاتها الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويندرج تحتها التسجيل الإلكتروني، وتقديم البيانات الجمركي، واعتماد النسخ والمستندات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المراكز، وفيما يخص التسجيل والترخيص فقد تم اعتماد منصة بوابة دبي التجارية لطلبات الرخص الخاصة بالمشاركين الرسميين، واستخراج الرموز الجمركية لتسهيل وتسريع إجراءات الشحن والتسجيل في الهيئة الاتحادية للجمارك، كما تم استحداث رمز خاص في أنظمة الجمارك يخص بيانات المشاركين في المعرض ويميزهم عن بقية المعاملات الأخرى لتمكين جميع الوحدات التشغيلية من معرفة المشاركين وضمان سرعة الاستجابة، كما تقرر إعفاء الدول المشاركة من دفع رسوم التسجيل للتسهيل وتقليل النفقات على الشركات، ما ينعكس إيجاباً على دور الجمارك في دعم التجارة وتسهيل مرور البضائع.