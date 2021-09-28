السفير فونتانا: «إكسبو» منصة مثالية لتعزيز العلاقات بين أوروبا والإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، المفوض العام للاتحاد الأوروبي في «إكسبو 2020 دبي»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في جهودنا الجماعية لمواجهة التحديات العالمية. على سبيل المثال، في مجال التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار ومصادر الطاقة المتجددة، والتغيّر المناخي. كما أن الاتحاد الأوروبي حريص أيضاً على مواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الاستجابة للوباء. وبعيداً عن السياسة، من المهم أيضاً تعزيز العلاقات بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والاحترام بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، و«إكسبو 2020» هو المنصة المثالية لكل ذلك.