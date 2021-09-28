الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توزيع

استغرب ذوو طلبة في مدرسة خاصة قيام المدرسة بتوزيع الطلبة في الصفوف على أساس الجنسية، ما يقلل من فرص الطلبة في التعرف إلى زملاء لهم من ثقافات مختلفة والاحتكاك بهم.

لغة

يواجه مسافرون على متن خطوط جوية وطنية صعوبة في التفاهم مع موظفي خدمة العملاء في بعض العواصم، وذلك بسبب عدم إجادتهم للغة الإنجليزية أو العربية، مطالبين هذه الشركات باستبعاد الموظفين الذين يتحدثون لغة بلادهم فقط.

أسماك

طالب مستهلكون بضرورة إلزام بائعي الأسماك بوضع لافتات توضح مصدر الأسماك المعروضة، وما إذا كانت من البحر أو من المزارع السمكية، إذ إن هذه المعلومة حق للمستهلك ليقرر شراء ما يناسبه.

حمّامات

جدد سكان في الشارقة مطالبهم بإنشاء دورات مياه عامة على امتداد كورنيش منطقة الخان، خصوصاً أن هذه المنطقة تشهد تجمعات للعائلات التي تضم أطفالاً وكباراً في السن، وسكان المنطقة للتنزه بشكل يومي على مدار العام.

مراجعة

أثنى قارئ واجه مشكلة في تحديد موعد قريب لمراجعة طبية في مستشفى دبي على تجاوب هيئة الصحة في الإمارة، وسرعة التعامل مع شكوى نشرت في «سكيك» الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم تقديم الموعد الخاص به لمتابعة العملية الجراحية التي أجراها في المستشفى.

اقتراح

اقترح مستأجرون أن تتولى بلديات الدولة تحديد بدل الأضرار والتلف في الوحدات السكنية المستأجرة نهاية عقد الإيجار، وذلك مقابل رسوم بسيطة، وعدم ترك الأمور لتقدير الملاك والمكاتب العقارية، الأمر الذي يتسبب في اقتطاع مبالغ كبيرة من قيمة التأمين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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