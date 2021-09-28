الامارات | 286 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و4 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 286 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و4 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 261 ألفاً و852 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 286 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735 ألفاً و180 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة، من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2094 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 350 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 727 ألفاً و516 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 16 ألفاً و638 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 19 مليوناً و872 ألفاً و799 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 200.93 جرعة لكل 100 شخص.

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