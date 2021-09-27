طقس الإمارات المتوقع غداً

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:27
الإمارات
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تشكل بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند 16:18 والمد الثاني عند 06:33 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 00:01.
الموج في بحر عمان خفيف. يحدث المد الأول عند 12:34 والمد الثاني عند 03:29 والجزر الأول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 09:02.
المصدر: وام