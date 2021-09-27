عمر العلماء: الإمارات قدمت تجربة ملهمة في الاتصال الحكومي

- 1/2
- 2/2
- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:04
الإمارات
ع+ ع-
أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم تجربة ملهمة في مجال الاتصال الحكومي من خلال الاستباقية في مواكبة عالم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ذات الصلة بالخدمات الحكومية التي تعزز الاتصال المباشر بالمجتمع عبر أحدث الوسائط.
وقال معاليه على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة - إن دولة الإمارات تعمل على الاستفادة من جميع التقنيات المتقدمة بشكل مدروس بما يسهم في تغيير مستوى الخدمة ويحسن حياة الناس من المواطنين والمقيمين في الدولة في ظل خطة إماراتية متوائمة وطموحة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأيضاً الأمن السيبراني وحماية المنصات الرقمية تستند إلى رؤية شاملة متكاملة قادرة على مواكبة التطور الرقمي والتصدي إلى التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف معاليه: إن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يشكل عاملاً رئيسياً في أداء جميع منصات التواصل الاجتماعي وإرسال المعلومات والمحتوى الإعلامي في مختلف دول العالم ما يتطلب العمل على الاستفادة من التجارب الناجحة في الاتصال الحكومي وتحليل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وكيفية تفعيلها والاستفادة منها في تعزيز التواصل.
وأشار معاليه إلى أن إيصال المعلومة إلى المجتمع يواجه العديد من التحديات على مستوى العالم والذي يمكن معالجته من خلال فهم آلية تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات الجمهور المستهدف ويحقق اتصالاً فاعلاً ومؤثراً إضافة إلى ضرورة تعاون حكومات العالم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال الحيوي.
وأوضح معالي عمر العلماء أن مشاركته في المنتدى جاءت بهدف تسليط الضوء على آلية تصديق الأخبار والتصدي للكاذبة منها والشائعات إضافة إلى أهمية تطوير منظومة كاملة لفهم آليات التزييف العميق ودور الحكومة في ذلك .. مشيراً إلى أن الإمارات عملت على إطلاق دليل "التزييف العميق" والعمل على المنصات المختلفة لمواجهة الأخبار الكاذبة.
وقال إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يوفر منصة عالمية للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال الاتصال الحكومي والذي من شأنه تطوير الخدمات المقدمة للناس والعمل الحكومي إضافة إلى تطوير المهارات في هذا المجال الحيوي بما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الاتصال الحكومي.
وشارك معالي عمر العلماء في جلسة بعنوان "أدوات الاتصال الحكومي هل لا تزال نافعة للغد؟" وسلط المتحدثون في الجلسة الضوء على التحولات التي شهدتها أدوات الاتصال الحكومي في محطات تاريخية مختلفة منذ عصر التلفاز حتى انتشار الإنترنت وبداية الثورة الرقمية والذكاء الصناعي .. وطرحت الجلسة تساؤلاً حول مدى صلاحيّة أدوات الاتصال الحكومي القائمة للمستقبل وما هو الثابت والمتغير في تقنيات الاتصال الحكومي.
جدير بالذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته العاشرة سلط الضوء على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً .. كما ناقش وضع آليات لجهوزية التحول الذي تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات وتحليل تعاطي الاتصال الحكومي على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فاعلة إلى جانب مناقشة صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية ومدى بقاء قوة الإعلام التقليدي بشكل مؤثر ضمن وسائل الاتصال الجماهيري ومستقبل الاتصال الحكومي وأدواره وعلومه ومناهجه.
المصدر: وام