الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد يهنئ رمضان قاديروف بفوزه بفترة رئاسية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:21
محمد بن زايد
الإمارات

ع+ ع-

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المحلية في الشيشان ..متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيسا للشيشان.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية الشيشان وشعبها .. متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

المصدر: وام

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا