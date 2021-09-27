نهيان بن مبارك: وثيقة الأخوة الإنسانية أهم المخرجات التاريخية للحوار والتعاون المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في مقر الوزارة بأبوظبي المونسينيور دكتور يوأنس لحظي جيد السكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس عضو لجنة الأخوة الإنسانية.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس مشيدا بدوره في الإعداد لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف بين الشعوب ..إضافة إلى دوره المهم خلال هذه المرحلة كحلقة وصل بين الفاتيكان والعالم العربي.

وأكد معاليه أن وثيقة الأخوة الإنسانية تشكل أحد أهم المخرجات التاريخية للحوار والتعاون المشترك لنشر قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش على مستوى العالم والتي تجسد مبادئ الإمارات الراسخة التي انطلقت منها في علاقاتها مع دول العالم أجمع. من جانبه عبر المونسينيور دكتور يوأنس لحظي عن امتنانه لدولة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة التي أرست قيم الحوار والتسامح والتآخي وقدمت نموذجاً فريداً في التعايش بين الثقافات.

وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" زرع في الإمارات وشعبها الأصيل بذور التآخي والتسامح التي نجني الآن ثمارها عندما نرى الإمارات تقود المنطقة نحو السلام والحوار.









