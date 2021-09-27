الامارات | هيئة النقل في عجمان توقع اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للدفاع المدني

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل في عجمان توقع اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت هيئة النقل عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، اتفاقية تعاون، وذلك انطلاقا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة القائمة بينهما بشكل فعال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق رؤية عجمان 2021.

ووقعت الاتفاقية مدير عام هيئة النقل في عجمان بالإنابة رشا خلف الشامسي، ومدير عام الادارة العامة للدفاع المدني بالإنابة العميد محمد علي السويدي، وبحضور عددٍ من المسؤولين، وذلك بمقر الهيئة تستهدف الاتفاقية تعزيز العمل المشترك وتقديم خدمات تتناسب مع طبيعة عمل الجهتين وحرصهم على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بتدريب موظفي الهيئة على اعمال الدفاع المدني لاسيما عمليات الإخلاء وطرق مكافحة الحرائق والإجراءات الأولية الواجب إتباعها.

وأشارت رشا خلف الشامسي إلى إن "أهمية هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الشراكة لتحقيق رؤية الهيئة، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أعلى درجات السلامة للموظفين، والمساهمة في توفير بيئة عمل آمنه بعيدة عن المخاطر بتبادل المعرفة وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين أداء العمليات بتقديم الدعم اللازم بين الطرفين لتنفيذ وإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة".

من جانبه، أكد العميد محمد علي السويدي حرص الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان على تعزيز شراكتها مع كافة المؤسسات الحكومية، وتوحيد الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والتي تسهم بشكل فاعل في جودة الحياة وإسعاد المجتمع لكافة أفراد المجتمع.

وقال إن الاتفاقية تهدف إلى رفع جاهزية المرافق والمنشآت وتأهيل العنصر البشري على اجراءات الوقاية والسلامة وطرق مكافحة الحرائق، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعزز مفاهيم الأمن والسلامة.

في المقابل، تستهدف الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة من خلال الشراكات المتنوعة والخدمات المتاحة التي من شأنها تساهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة لتسهيل آليه الاتصال والتواصل بين هيئة النقل في عجمان، والادارة العامة للدفاع المدني لتحقيق التعاون بين الشركاء والموظفين وفق أعلى معايير الجودة ووضع الأسس والمقترحات التي تساهم في تطوير ودعم الشراكة.

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