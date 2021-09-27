الامارات | جرعة منشطة لطلبة المدارس لتطعيمات الحصبة والتيتانوس وشلل الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة منشطة لطلبة المدارس لتطعيمات الحصبة والتيتانوس وشلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مدارس خاصة في أبوظبي ذوي الطلبة إلى التوقيع على نموذج الموافقة على إعطاء التطعيمات المدرسية، وحددت ثلاثة صفوف دراسية، سيُعطى طلبتها جرعات منشطة من تطعيمات محددة حسب العمر والجنس، شملت الصفوف الأول والثامن والـ11.

وأوضحت أن إدارة الصحة المدرسية (الخدمات العلاجية الخارجية - صحة)، أوصت بإعطاء التطعيمات للطلبة، بوصفها جرعات منشطة ومكملة لبرنامج التطعيم الوطني، حسب التوصيات المعمول بها من دائرة الصحة في أبوظبي.

وأشارت المدارس إلى أن طلبة الصف الأول الابتدائي سيعطون تطعيمات الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، وشلل الأطفال (حسب عمر الطالب)، والجديري المائي جرعة أو جرعتين، فيما ستُعطى طالبات الصف الثامن تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم‏‏ HPV9 على جرعتين لمن تقلّ أعمارهن عن 15 سنة، وثلاث جرعات لمن تزيد أعمارهن على 15 سنة.

ولفتت إلى أن طلبة الصف الـ11 (الذكور والإناث) سيُعطون تطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، وتطعيم المكورات السحائية (الرباعي)، فيما ستُعطى طالبات الصف الـ11، تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم‏‏ HPV4 (ثلاث جرعات).

ودعت المدارس ذوي الطلبة إلى الموافقة على إعطاء أبنائهم «الابينيفرين» في حال الحساسية المفرطة الناتجة عن التطعيم، كما هو موصى به من قبل دائرة الصحة في أبوظبي.

كما دعت ذوي الطلبة الحاصلين على الجرعة المنشطة من التطعيم سابقاً، إلى تقديم ما يثبت ذلك لعيادة المدرسة، وفي حال وجود موانع طبية للتطعيم، تقديم إقرار بذلك من قبلهم أو من قبل الطبيب المعالج، مشددة على أن الملف الصحي للطالب يُعد وثيقة سرية، حيث يخضع الإبلاغ عن المعلومات الطبية إلى الجهات الأخرى، لسياسة إدارة البيانات ومتطلبات دائرة الصحة في أبوظبي.

من جهة أخرى، أشارت الدائرة إلى تنفيذ برنامج «صحتي» برعاية «مدرستي»، الذي يُعنى بصحة ورفاهية الطلاب في إمارة أبوظبي، حيث تعمل مع المدارس وأولياء الأمور والقطاع الصحي من أجل الارتقاء بصحة ورفاهية الأطفال والمراهقين، وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية المدرسية الملائمة، إضافة إلى تمكين الطلاب والمراهقين من تنمية السلوكيات الصحية من أجل إعدادهم لمراحل الحياة.

تطعيم «كورونا»

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن توفير لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» للأطفال من عمر ثلاثة إلى 17 عاماً في 15 مركزاً من دون موعد، ودعت الآباء إلى زيارة هذه المواقع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحصين كل فئات المجتمع.

ودعت مدارس ذوي الطلبة إلى وضع تطعيم أطفالهم في الاعتبار، لحمايتهم والمحافظة على صحة من حولهم.

ووفرت شركة «صحة» خدمات التطعيم في خمسة مراكز داخل مدينة أبوظبي، تشمل مركز «كوفيد-19» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والمشرف التخصصي للأطفال، ومجالس المشرف، والمنهل، والبطين.

وفي ثلاثة مراكز بالعين، تشمل مركز لقاح «كوفيد-19» في العين للمؤتمرات، والطوية التخصصي للأطفال، ومجلس فلج هزاع.

وفي سبعة مراكز بمنطقة الظفرة، تشمل الظفرة لطب الأسرة، و«صحة» لتطعيم «كوفيد-19» بقاعة جمعية الظفرة، ومجالس غياثي، ودلما، وليوا، والسلع، ومجلس المرفأ.

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