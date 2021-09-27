الامارات | «أوقاف دبي» تنفذ مشروعات وقفية بـ 148 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تنفذ مشروعات وقفية بـ 148 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي أنها تعمل على تنفيذ مشروعات وقفية جديدة بكلفة 148 مليون درهم، ووضعت التصاميم لثلاثة مشروعات وقفية أخرى.

وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن المشروعات الجديدة تتنوع ما بين مجمعات فلل ومبانٍ وقفية لخدمة مصارف الصحة والتعليم ورعاية النساء والأطفال وسقيا الأمل.

وأوضح أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها، مشروع مجمع فلل وقف ورثة القاسمي «سقيا الأمل 2» في الراشدية، ومجمع فلل «وقف الصحة» في البدع، ومبنى وقف سلامة سعيد جوهر في الضغاية، ويجري العمل على إنشاء وقف رعاية النساء والأطفال في الورقاء، ومبنى سكن العمال في المحيصنة.

وذكر أن المشروعات الجديدة سيتم الانتهاء منها على مراحل، ابتداء من الربع الأخير من العام الجاري، وحتى نهاية شهر يناير 2023.

ولفت إلى أن قائمة المشروعات الوقفية التي جرى وضع تصاميمها، هي محال مسجد خليفة التاجر في منطقة بورسعيد، ووقف في منطقة الضغاية، وفيلا أخرى في منطقة ند الحمر.

وأضاف أنه تجري دراسة مشروعات وقفية جديدة، تتنوع ما بين بناء مجمعات فلل سكنية أو مبانٍ سكنية وتجارية للأراضي الوقفية الفضاء، أو مشروعات الهدم وإعادة الإعمار للمباني القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي، إضافة إلى إجراء دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء محال تجارية، موضحاً أنه يتم حاليا إعداد التصور الفني وإعداد الكلفة التقديرية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المذكورة.

وكانت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر انتهت من تنفيذ 12 مشروعاً وقفياً خلال الفترة بين عام 2018 والعام الجاري، تنوعت ما بين أوقاف المساجد ومبانٍ وقفية وتعليمية وإنسانية، تم تشييدها من أموال التبرعات والتعويضات ومحفظة إعادة الإعمار.

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