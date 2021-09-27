الامارات | أمراض القلب تتصدّر نِسَب الوفاة في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض القلب تتصدّر نِسَب الوفاة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس جمعية القلب الإماراتية، الدكتور عبدالمجيد الزبيدي، أن أمراض القلب مازالت تتصدّر نِسَب الوفاة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن بين كل ثلاث وفيات هناك وفاة واحدة بأمراض القلب. وأوضح على هامش مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي للقلب، أن أمراض القلب تصيب الذكور والإناث بنسب متقاربة، وقد تبدأ مع الذكور من عمر 30-40، فيما تبدأ بالظهور عند الإناث من عمر 50-60 سنة.

وشدد على ضرورة الوعي بأعراض الجلطات، مؤكداً أن التدخل المبكر يقلل حدة المضاعفات التي قد تحدث بسبب تأخر الوصول إلى مستشفى.

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