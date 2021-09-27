الامارات | صانع محتوى يحصد نصف مليار مشاهدة على «يوتيوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن صانع محتوى يحصد نصف مليار مشاهدة على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض صانع المحتوى البحريني، عمر فاروق، خلال جسلة بعنوان «الخطاب الملهم» تأثير أربع تجارب إنسانية عرضها عبر قناته في منصة يوتيوب على تفاعل ووعي الجمهور.

وأكد أن التواصل مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقدم التعاطف والدعم النفسي والمعنوي والإنساني للشعوب، مشيراً إلى أن التجارب الأربع التي خاضها حصدت أكثر من نصف مليار مشاهدة على «يوتيوب»، وكانت الأولى في السجن بالكويت في عام 2019، والتجربة الثانية في مكة خلال تأدية مناسك العمرة في رمضان 2017، أما التجربة الثالثة فكانت في جمارك البحرين حيث قام بدور ضابط الجمارك، والتجربة الرابعة كانت في مرفأ بيروت 2020.

وقال إن «تجربة السجن كانت رسالة إلى المجتمع والشباب على وجه الخصوص، عبر التوعية بما سيحدث لهم إذا قادتهم الحياة إلى هناك بداية من الوصول إلى المحكمة والعقوبات البديلة وصولاً إلى ما تواجهه من تغيير في الحياة. أما تجربة مكة فكانت رحلة عمرة، إذ قمنا بتصوير شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يخدم نفسه في الحرم المكي والمساعدة التي يجدها ممن حوله. وكان من أهم الرسائل الروحانية والإنسانية التي قدمتها في حياتي».

وتابع: «في عام 2019 قدمنا حملة إعلامية، لنقل رسالة ضابط الجمارك في تحمل مسؤولة حماية الشباب والمجتمع من دخول أي مواد تضر المجتمع».

أمّا تجربة بيروت فكانت في عام 2020 حيث قاد انفجار بيروت عمر فاروق إلى لبنان، حاملاً فقط الكاميرا والدعم النفسي، والتقى خلال الرحلة مجموعة من اللبنانيين، وتم تصوير مشاهد الدمار التي طالت المنازل.

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