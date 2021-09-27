الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامات

تزايدت أخيراً، ظاهرة التخلي عن الكمامات في الفترة الأخيرة من قبل الكثيرين، في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الخاصة، على نحو يثير قلق الملتزمين بالإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا».

بنوك

دعا متعاملون المصرف المركزي، إلى الضغط على البنوك من أجل مزيد من الشفافية والوضوح في المعاملات والإجراءات البنكية المختلفة، مشيرين إلى أن بعض تلك البنوك تبدو كأنها تتعمد تضليل المتعاملين لتحقيق مكتسبات على حسابهم.

عيوب

لاحظ مستهلكون أن الملابس التي تُباع في محال التخفيضات المعروفة، تكون معيبة بعيوب غير ظاهرة، وأفادوا بأنهم يفاجأون عند عودتهم إلى المنزل وتفقد الملابس بشكل دقيق، بوجود عيوب تحول دون إمكانية استخدامها، داعين إلى إلزام تلك المحال بتوضيح هذه المسألة للزبائن قبل الشراء.

صيانة

اشتكى قراء التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التي توفرها ورش صيانة السيارات، مطالبين بتصنيف هذه الورش وفقاً لفئات لكي يتمكن المتعامل من اختيارها بسهولة، بناء على معايير الجودة وإتاحتها «ضماناً» لقطع الغيار أو عمليات الصيانة.

أعطال

قال متعاملون إنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة من قيمة الضمان، بعد إخلاء عقاراتهم السكنية، جراء أعطال سببها سوء جودة الأدوات الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة، لافتين إلى أنها تتعرض للضرر بعد مرور أسابيع فقط على استخدامها، مطالبين بمعايير صيانة ذات جودة عالية تكون ملزمة لشركات إدارة العقارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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