«حكماء المسلمين» يصدر «الإسلام والغرب والتسامح» للبروفيسور الأميركي آرون تايلر

عمان (الاتحاد) وقع البروفيسور الأميركي آرون تايلر، اليوم، بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمّان الدولي للكتاب، الترجمة العربية من كتاب «الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش»، من أحدث إصدارات مجلس حكماء المسلمين. آرون تايلر هو أستاذ العلاقات والشؤون الدولية بجامعة القديسة مريم في سان أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، وقد نال درجة الدكتوراه في مجال الدين والسياسة والمجتمع من جامعة بايلور، وتتميز أبحاثه بتركيزها حول النظريات الدينية والسياسية في مجال التسامح، ودور المؤسسات الدينية في مبادرات الحوار والحد من الصراعات. وقال تايلور، إن أحد الأسباب الرئيسة لتأليف هذا الكتاب كان محاولة فهم التسامح عبر أزمنة مختلفة، موضحاً أن العلماء المسلمين وحتى الكثير من رجال الدين المسيحي اتفقوا على أهمية التسامح كقيمة أساسية في الإسلام، مضيفاً أن ما يقوم به مجلس حكماء المسلمين في تعزيز التسامح هو مثار إعجاب وتقدير كبيرين. ويقدم الكتاب الذي اختار «الحكماء» للنشر تعريبه، تقييماً موضوعياً للعلاقة بين الثقافتين الإسلامية والغربية من منظور حضاري، ويناقش تجارب التعايش عبر الثقافات في امتدادها التاريخي، حيث استطاع المؤلف أن يقدم مادة تحلل مواطن القوة والضعف في السلوك الإنساني، والنظم التشريعية التي تحكمه، وربط ذلك بالتقدم المادي، والتبدلات الجذرية التي طرأت على الحضارة الإنسانية في عصر التنوير، كما يطرح تحليلاً لا مركزياً لإدراك التعايش ضمن تحولات سياسية مهمة تشرح العلاقة التبادلية بين الدولة والدين والفرد. حضر التوقيع عدد من الأدباء والمفكرين العرب والإعلاميين المشاركين في مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الأردنية عمّان يوم غدٍ الاثنين، بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين، والمركز الكاثوليكي للإعلام، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.