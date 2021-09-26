«الدولي للاتصال الحكومي 2021» يستعرض أبرز مقومات القصّة الناجحة ودورها في دعم الخطاب الحكومي

السعد المنهالي

وأكدت السعد المنهالي أنّ المجتمعات القوية قامت فعلاً على قصص جمعت ما بين رواية الحزن والألم من جهة، والأمل والبهجة والانتصار من جهة أخرى. واستعرضت المنهالي منهجية مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، في السرد القصصي، مشيرة إلى أنّ الشعار الذي ترفعه المجلة يتمثل في «العلم منهجنا والاستكشاف نبراسنا والحكاية أسلوبنا في تغيير العالم»، وقد سردت عدداً من القصص التي تترجم هذا الشعار إلى واقع ملموس يمسّ جوانب حياتية عديدة.